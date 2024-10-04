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На Львівщині невідомий розстріляв подружжя підприємців

Поліція оголосила план "перехоплення".план «перехоплення»план «перехоплення»план «перехоплення»

На Львівщині невідомий розстріляв подружжя підприємців
Фото: полція Львівської області

У Шептицькому районі Львівщини невідомі вбили подружжя. Нападник викрав автомобіль загиблого і втік. Поліція оголосила план "перехоплення".

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як повідомили правоохоронці, 4 жовтня вранці на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя, з вогнепальними пораненнями. 

Поліцейські встановили особу загиблого – 51-річного місцевого жителя, якого вбили на території власного господарства, а також виявили ще одне тіло – дружину загиблого, 48-річну жінку, з травмами голови у житловому будинку.

Встановлено, після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника. 

Розслідується кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) ККУ. Також розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Триває спеціальна поліцейська операція. До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

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