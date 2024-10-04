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Унаслідок вчорашніх обстрілів Сумської області горів будинок

Росіяни влучили по Шосткинському району.

Унаслідок вчорашніх обстрілів Сумської області горів будинок
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок вчорашніх російських ударів по Сумській області загорівся будинок та господарчі споруди.

Також горіла відкрита територія. Росіяни влучили по Шосткинському району, повідомили в Telegram ДСНС України. 

"Внаслідок вчорашньої атаки загорілася оселя та дві будівлі господарчого призначення в одному із населених пунктів Шосткинського району", – йдеться у повідомленні.

  • Шестеро енергетиків поранені в Сумській області внаслідок ворожого удару. Без живлення опинилися понад 200 000 абонентів. Станом на ранок їх вдалося підключити, але в області вимушено впровадили графіки обмежень постачання електроенергії. 
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