Унаслідок вчорашніх обстрілів Сумської області горів будинок

Унаслідок вчорашніх російських ударів по Сумській області загорівся будинок та господарчі споруди.
Також горіла відкрита територія. Росіяни влучили по Шосткинському району, повідомили в Telegram ДСНС України.
"Внаслідок вчорашньої атаки загорілася оселя та дві будівлі господарчого призначення в одному із населених пунктів Шосткинського району", – йдеться у повідомленні.
- Шестеро енергетиків поранені в Сумській області внаслідок ворожого удару. Без живлення опинилися понад 200 000 абонентів. Станом на ранок їх вдалося підключити, але в області вимушено впровадили графіки обмежень постачання електроенергії.