Унаслідок вчорашніх обстрілів Сумської області горів будинок

Унаслідок вчорашніх російських ударів по Сумській області загорівся будинок та господарчі споруди.

Також горіла відкрита територія. Росіяни влучили по Шосткинському району, повідомили в Telegram ДСНС України.

"Внаслідок вчорашньої атаки загорілася оселя та дві будівлі господарчого призначення в одному із населених пунктів Шосткинського району", – йдеться у повідомленні.