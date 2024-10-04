Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Сумська громада: з території РФ здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок чого травмовано 1 цивільну особу.

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Глухівська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 19 шахедами. Дев'ять дронів збили, ще сім приглушили РЕБ.