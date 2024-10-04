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Восьмеро цивільних постраждали через російську агресію на Харківщині

Через обстріли пошкоджені будинки, техніка та енергомережі.

Восьмеро цивільних постраждали через російську агресію на Харківщині
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Через російську агресію на Харківщині за добу отримали поранення восьмеро осіб. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора ввечері, біля 18:00 у с. Токарівка окупанти скинули дві гранати з дрона на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.

Біля 16:35 у с. Богуславка унаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.

Перед цим, близько 16:00 у с. Перовське обстрілом частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.

О 15:30 у  м. Куп'янськ, окупанти атакували 5-ти поверховий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджені квартири. Перед цим, о 09:45 там пошкоджено дах комунального закладу.

Біля 15.30 у с. Охримівка унаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік. О 12:45 у с. Ківшарівка горів гараж та автомобіль.

Крім цього у Кіндрашівській ТГ унаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв.м.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.  
  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.
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