Восьмеро цивільних постраждали через російську агресію на Харківщині

Через російську агресію на Харківщині за добу отримали поранення восьмеро осіб.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора ввечері, біля 18:00 у с. Токарівка окупанти скинули дві гранати з дрона на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.
Біля 16:35 у с. Богуславка унаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.
Перед цим, близько 16:00 у с. Перовське обстрілом частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.
О 15:30 у м. Куп'янськ, окупанти атакували 5-ти поверховий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджені квартири. Перед цим, о 09:45 там пошкоджено дах комунального закладу.
Біля 15.30 у с. Охримівка унаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік. О 12:45 у с. Ківшарівка горів гараж та автомобіль.
Крім цього у Кіндрашівській ТГ унаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв.м.
- На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.
- Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.