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У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці

Пожежу через падіння уламка швидко ліквідували.

У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
фото ілюстративне
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку. 

Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

  • Минулої ночі Київ теж атакували російські БПЛА: у міській військовій адміністрації розповіли про успішне знищення близько півтора десятка повітряних цілей. 
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