​У Полтаві помер ще один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян 3 вересня

Наслідки удару по Полтаві 3 вересня 2024 року.

У Полтаві в лікарні помер іще один постраждалий унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Рівно місяць минув від дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59", - написав Пронін у Telegram.

Удар росіян по Полтаві