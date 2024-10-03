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​У Полтаві помер ще один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян 3 вересня

Кількість загиблих зросла до 59.

​У Полтаві помер ще один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян 3 вересня
Наслідки удару по Полтаві 3 вересня 2024 року.
Фото: mind.ua

У Полтаві в лікарні помер іще один постраждалий унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Рівно місяць минув від дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59", - написав Пронін у Telegram.

Удар росіян по Полтаві

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