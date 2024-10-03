​У Полтаві помер ще один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян 3 вересня

У Полтаві в лікарні помер іще один постраждалий унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"Рівно місяць минув від дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59", - написав Пронін у Telegram.
Удар росіян по Полтаві
- 3 вересня російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
- Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.
- У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
- Повідомлялося, що 65 поранених перебувають у важкому стані.