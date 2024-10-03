Україна отримала від Румунії систему Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.

“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 2 жовтня.

Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.

“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.