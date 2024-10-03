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Україна отримала від Румунії систему Patriot

Про це повідомив президент України. Також передачу системи ППО підтвердило Міністерство оборони Румунії.

Україна отримала від Румунії систему Patriot
Ілюстративне фото
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot. 

“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 2 жовтня.

Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО. 

“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну. 

Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

  • У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США. 
  • До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.
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