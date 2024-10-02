МЗС: Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю

Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня. Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", — ідеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що Україна понад 2,5 роки агресії РФ чинить опір не тільки Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає агресору озброєння для війни.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", — заявляють у відомстві.