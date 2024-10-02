​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
ГоловнаСвіт

МЗС: Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю

Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

МЗС: Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня. Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", — ідеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що Україна понад 2,5 роки агресії РФ чинить опір не тільки Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає агресору озброєння для війни.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", — заявляють у відомстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies