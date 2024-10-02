Wall Street Journal: Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту нижче $50

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток. Інші виробники зрозуміли це як приховану загрозу і готовність королівства розпочати цінову війну, аби зберегти свою частку на ринку, пише Wall Street Journal.

Ключові члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом відомі як ОПЕК+, сьогодні повинні обговорити це на онлайн-зустрічі. Після запуску Іраном ракет по Ізраїлю ціни на нафту зросли після тижнів стабільного зниження.

Однак Захід занепокоєний, що війна на Близькому Сході може завадити нафтовому експорту у Перській затоці, що призведе до зростання цін.

Лідерка ОПЕК Саудівська Аравія незадоволена тим, що інші члени організації не дотримуються обмежень на видобуток. За словами присутніх під час розмови делегатів ОПЕК, минулого тижня принц Абдулазіз бін Салман, міністр нафти Саудівської Аравії, попередив, що ціни інших виробників можуть впасти до 50 доларів за барель, якщо вони не виконають погоджених скорочень видобутку.

Це стосується, зокрема, Іраку, який перевищив видобуток у серпні, та Казахстану, чий видобуток має зрости з поверненням родовища.

За словами одного з делегатів, Саудівська Аравія заявила, що "немає сенсу додавати більше барелів, якщо для них немає місця на ринку".

Саудівська Аравія розпочала цінову війну з Росією в березні 2020 року. Рішення королівства досягти рекордних рівнів на тлі пандемії Covid сприяло 65% квартальному падінню цін на нафту до 17-річного мінімуму. Інший крок Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку, щоб покарати інших виробників, призвів до обвалу цін на нафту нижче 10 доларів за барель у 1986 році.