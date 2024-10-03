У Мексиці солдати відкрили вогонь по вантажівці з мігрантами, убивши 6 осіб

Мексиканські солдати відкрили вогонь по групі з 33 мігрантів, убивши шістьох, пише DW з посиланням на міністерство оборони країни.

Мігранти були у вантажівці, яка намагалася втекти від військового патруля.

Міністерство заявило, що підтверджує “своє зобов’язання діяти в суворій відповідності до верховенства права, згідно з політикою нульової безкарності, і готове допомогти цивільній владі з’ясувати факти”.

Ще десять осіб постраждали унаслідок інциденту. У міністерстві заявили, що мігранти приїхали з Єгипту, Непалу, Куби, Індії та Пакистану. Національність загиблих невідома.

Агентство ООН у справах біженців у Мексиці висловило занепокоєння з приводу цієї події, додавши, що “люди в міграції піддаються великим ризикам під час своєї подорожі, і саме тому для уникнення подібних трагедій необхідно мати законні засоби доступу, подорожі та інтеграції”.

Чому солдати відкрили вогонь?

Інцидент стався поблизу міста Уїстла в південному штаті Чьяпас, неподалік від гватемальського кордону. Це звичайний маршрут для мігрантів, яких часто переправляють у щільно заповнених автомобілях.

За вантажівкою слідували два транспортні засоби, схожі на ті, що використовувалися злочинними угрупованнями в цьому районі.

Мексиканські солдати заявили, що чули вибухи, а тому відкрили вогонь.

Четверо людей загинули на місці, ще двоє померли після у лікарні. Місцева прокуратура підтвердила, що вони загинули від стрілянини.

У Міністерстві оборони повідомили, що двох військових, які відкрили вогонь, звільнили зі своїх постів. Їм загрожують кримінальні обвинувачення і військовий суд.

У 2021 році Національна гвардія Мексики також відкрила вогонь по вантажівці з мігрантами в тому ж районі, убивши одного.

США тиснуть на Мексику щодо стримування міграції

Мексика стикається з сильним тиском з боку Сполучених Штатів Америки, щоб зменшити кількість мігрантів, які прибувають на їхній спільний кордон.

Велика кількість мігрантів намагається потрапити до Штатів саме з Мексики, щоб уникнути економічних труднощів і насильства. За останні місяці кількість мігрантів, які прибувають до США, скоротилася на тлі підготовки американців до виборів.