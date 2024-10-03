Держдепартамент не вважає продуктивним оголошення Ізраїлем генсека ООН Гутерреша персоною нон грата

Важливо, щоб Ізраїль міг співпрацювати з ООН, наголосили в Держдепартаменті.

Держдепартамент США прокоментував рішення Ізраїлю щодо оголошення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата, повідомляє Укрінформ.

“Ми не думаємо, що це є продуктивним кроком”, - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він зазначив, що ООН виконує “неймовірно важливу роботу” в Газі та регіоні в цілому. Крім того, за словами Міллера, ООН відіграє вагому роль у забезпеченні безпеки й стабільності.

“Тому, на нашу думку, важливо, щоб Ізраїль міг співпрацювати з ООН”, - зазначив речник Держдепартаменту.