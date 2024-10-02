Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата

Антоніу Гутерреш прямо на звинуватив Іран у ракетній атаці на Ізраїль.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вирішив оголосити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата та заборонити в'їзд до країни.

Міністр розкритикував заяву Гутерреша після того, як Іран вдарив балістичними ракетами по Ізраїлю. Так, після іранської атаки Гутерреш прямо на звинуватив Тегеран у нападі і написав на соціальній платформі X: “Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході з ескалацією за ескалацією. Це має припинитися. Нам абсолютно необхідно припинення вогню”.

“Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю”, – заявив Кац.

Він додав, що Генсек, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, "Хезболли", хуситів, а тепер і Ірану ‒ носія світового тероризму ‒ запам’ятається "як пляма в історії ООН".

“Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією”, ‒ додав очільник МЗС.

I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.



This must stop.



We absolutely need a ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) October 1, 2024

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024