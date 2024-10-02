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Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата

Антоніу Гутерреш прямо на звинуватив Іран у ракетній атаці на Ізраїль.

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата
Антоніу Гутерріш
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вирішив оголосити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата та заборонити в'їзд до країни.

Міністр розкритикував заяву Гутерреша після того, як Іран вдарив балістичними ракетами по Ізраїлю. Так, після іранської атаки Гутерреш прямо на звинуватив Тегеран у нападі і написав на соціальній платформі X: “Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході з ескалацією за ескалацією. Це має припинитися. Нам абсолютно необхідно припинення вогню”.

“Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю”, – заявив Кац. 

Він додав, що Генсек, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, "Хезболли", хуситів, а тепер і Ірану ‒ носія світового тероризму ‒ запам’ятається "як пляма в історії ООН".

“Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією”, ‒ додав очільник МЗС.

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  • Відомо, що Іран застосував для удару по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У відбитті іранської атаки брали участь сили США та Йорданії.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц коментуючи атаку заявив: "Іран ризикує підпалити весь регіон ‒ цьому потрібно запобігти за будь-яку ціну. “Хезболла” та Іран повинні негайно припинити напади на Ізраїль”.
  • У заяві МЗС Франції Париж засудив напад на Ізраїль балістичними ракетами, випущеними з Ірану і підтвердив "свою абсолютну відданість безпеці Ізраїлю". Також йдеться, без деталізації, що Франція допомагала відбивати атаку іранців.
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