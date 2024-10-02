У Газі заявили про десятки загиблих внаслідок нових ударів Ізраїлю

Щонайменше 60 людей загинули в Смузі Гази цієї ночі, пише The Guardian із посиланням на локальні медіа. Місцеві медики стверджували, що жертвами ударів стали і люди, які ховалися в шкільному притулку для переміщених.

У місті Газа, згідно з повідомленнями, убиті 22 людини. Серед них 17 – у притулку в школі.

Ізраїльські військові заявляли, що їхньою метою є об'єкти ХАМАС, а не цивільні. Палестинські джерела ж кажуть, що майже рік війни в Газі загинули 40 000 людей. Ізраїль в цей час втратив понад 350 військових.

Перевірити незалежно дані про втрати можливості немає.