Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
ГоловнаСвіт

Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням

Джей Ді Венс та Тім Волз погодилися у необхідності підтримувати союзників.

Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням
Джей Ді Венс та Тім Волз
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку відбулися єдині у цьому виборчому циклі дебати кандидатів у віцепрезиденти США: республіканець Джей Ді Венс та демократ Тім Волз упродовж понад 90 хвилин відповідали на питання ведучих CBS News.

Як зазначає BBC, більшість озвучених тем були традиційними: міграційна політика, охорона здоров'я, питання абортів, економіка, контроль поширення зброї, боротьба зі злочинністю тощо. На відміну від дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, модератори не ставили окреме запитання про війну в Україні - а обидва політики практично не зачепили цю тему у своїх відповідях.

Проте Венс та Волз, говорячи про ракетну атаку Ірану на Ізраїль, погодилися, що Сполучені Штати мають підтримувати своїх союзників.

Згідно з першими враженнями політичних коментаторів, переможцем дебатів став Джей Ді Венс. Експерти BBC відзначили його впевненість та очевидний комфорт щодо подібного формату заходів. Натомість Тім Волз дещо нервував та підбирав слова, а також був змушений визнати власні обмовки щодо деяких попередніх заяв. 

Загалом обох кандидатів хвалять за виконання завдання "не наробити шкоди" - не створювати заголовків та не перебирати на себе увагу від Трампа та Гарріс.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies