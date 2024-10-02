Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: Україну не винесли окремим питанням

У Нью-Йорку відбулися єдині у цьому виборчому циклі дебати кандидатів у віцепрезиденти США: республіканець Джей Ді Венс та демократ Тім Волз упродовж понад 90 хвилин відповідали на питання ведучих CBS News.

Як зазначає BBC, більшість озвучених тем були традиційними: міграційна політика, охорона здоров'я, питання абортів, економіка, контроль поширення зброї, боротьба зі злочинністю тощо. На відміну від дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, модератори не ставили окреме запитання про війну в Україні - а обидва політики практично не зачепили цю тему у своїх відповідях.

Проте Венс та Волз, говорячи про ракетну атаку Ірану на Ізраїль, погодилися, що Сполучені Штати мають підтримувати своїх союзників.

Згідно з першими враженнями політичних коментаторів, переможцем дебатів став Джей Ді Венс. Експерти BBC відзначили його впевненість та очевидний комфорт щодо подібного формату заходів. Натомість Тім Волз дещо нервував та підбирав слова, а також був змушений визнати власні обмовки щодо деяких попередніх заяв.

Загалом обох кандидатів хвалять за виконання завдання "не наробити шкоди" - не створювати заголовків та не перебирати на себе увагу від Трампа та Гарріс.