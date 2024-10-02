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У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт

Раніше соціалісти критикували чинну президентку за наявність подвійного громадянства.

У суперника Санду на виборах у Молдові знайшли румунський паспорт
Александр Стояногло
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти Молдови від проросійської Соціалістичної партії Александр Стояногло опинився в епіцентрі скандалу через те, що виявився громадянином сусідньої Румунії.

Як пише Reuters, для молдовського суспільства подвійне громадянство загалом є практично нормою: з 2,4 мільйона людей щонайменше 1,5 мільйона мають паспорти інших держав разом з документом Молдови. Навіть чинна президентка Мая Санду також є громадянкою Румунії - і саме цей факт упродовж чотирьох років її каденції був одним із численних приводів для соціалістів критикувати політикиню.

Санду закидали надмірну "прив'язку до Заходу" - проте виявилося, що не менший стосунок до країни ЄС має і її опонент. Сам Стояногло заявив, що не розуміє, чому його румунське громадянство викликало стільки галасу, якщо у центральної виборчої комісії Молдови не було до цього зауважень. 

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня одночасно з референдумом щодо вступу країни до Європейського Союзу. Згідно з опитуваннями, Мая Санду має отримати близько 27% підтримки, в той час як її суперники не долають позначки у 15%.  

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