Президент Австрії натякнув, що не призначить лідера ультраправих канцлером

Австрії загрожує політична криза: після перемоги на парламентських виборах проросійської євроскептичної "Партії свободи" у країні може виникнути проблема з формуванням уряду.

Як пише Reuters, попри 29% отриманих голосів, ультраправі опинилися в ізоляції, адже інші політсили відмовляються вести перемовини щодо формування коаліції. Не має партія і підтримки з боку президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

80-річний політик раніше неодноразово критикував Герберта Кікля та його соратників за відмову засудити російське вторгнення в Україну та протидію санкціям проти Кремля. У зверненні до нації президент закликав поважати "стовпи ліберальної демократії: верховенство закону, права меншин, незалежні ЗМІ та членство у Євросоюзі".

У відповідь на вимогу Кікля доручити йому формування уряду згідно з нібито "усталеною традицією", Ван дер Беллен заявив, що не має такого конституційного обов'язку і натякнув, що не допустить, щоб лідер ультраправих став канцлером.