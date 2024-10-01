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Президент Австрії натякнув, що не призначить лідера ультраправих канцлером

80-річний голова держави критикує партію-переможницю виборів.

Президент Австрії натякнув, що не призначить лідера ультраправих канцлером
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен
Фото: EPA/UPG

Австрії загрожує політична криза: після перемоги на парламентських виборах проросійської євроскептичної "Партії свободи" у країні може виникнути проблема з формуванням уряду.

Як пише Reuters, попри 29% отриманих голосів, ультраправі опинилися в ізоляції, адже інші політсили відмовляються вести перемовини щодо формування коаліції. Не має партія і підтримки з боку президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

80-річний політик раніше неодноразово критикував Герберта Кікля та його соратників за відмову засудити російське вторгнення в Україну та протидію санкціям проти Кремля. У зверненні до нації президент закликав поважати "стовпи ліберальної демократії: верховенство закону, права меншин, незалежні ЗМІ та членство у Євросоюзі". 

У відповідь на вимогу Кікля доручити йому формування уряду згідно з нібито "усталеною традицією", Ван дер Беллен заявив, що не має такого конституційного обов'язку і натякнув, що не допустить, щоб лідер ультраправих став канцлером.  

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