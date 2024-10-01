Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)

До цього Вашингтон попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

У вівторок, 2 жовтня, близько 19 години (за Києвом) Ізраїль зазнав масованої атаки ракетами. Відповідні дані повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Там додали, що за атакою стоїть Іран.

За повідомленнями палестинського кореспондента Al Jazeera, ракети летять на Ізраїль фактично безперервно. Іранське державне медіа анонсувало офіційну заяву з цього приводу.

𝐍𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞.



This is Israel right now.



RT this so the entire world knows. pic.twitter.com/ok8CxCXxnP — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Additional Footage of Iranian Ballistic Missile Impacts in Israel. pic.twitter.com/IcXBtauk4Q — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Сирени лунають, зокрема, в Тель-Авіві. У Армії оборони держави повідомили, що ціллю іранських ракет зараз є близько 10 млн цивільних у центральному Ізраїлі.



Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Ізраїльська армія повідомила, що з Ірану по Ізраїлю випуcтили близько 200 ракет.

THIS ISN’T NORMAL.



Every single one of these rockets is meant to kill. pic.twitter.com/VjyQFJ53Tk — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

Israel's air defence completely failed tonight. pic.twitter.com/H06TKJKVHF — Clash Report (@clashreport) October 1, 2024

«Цей напад матиме наслідки, — сказав Даніель Хагарі, речник ЦАХАЛ. — У нас є плани, і ми будемо діяти в тому місці та в той час, який виберемо».

«Ми здійснили велику кількість перехоплень, — додав Хагарі. — Було кілька ударів у центрі та інших районах на півдні країни».

За інформацією Times of Israel, внаслідок ракетної атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан, двоє осіб легко поранені осколками в Тель-Авіві. Ізраїль уже відкрив свій повітряний простір Ізраїлю знову відкрито.

Місія Ірану при ООН заявила у вівторок, що атака була «здійснена належним чином» після ракетного обстрілу з боку Ізраїлю.

До цього офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що Іран готується до ракетної атаки на Ізраїль після того, як ізраїльські війська розпочали вторгнення в південний Ліван у понеділок увечері.

Про це повідомляє The New York Times.

Ізраїльські військові заявили, що Сполучені Штати поінформували Ізраїль про підготовку до атаки, яка може спровокувати різку ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому, за їх словами, поки що не виявили повітряної загрози з боку Ірану.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що США вважають, що Іран готується «незабаром завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю»і що Сполучені Штати «активно підтримують оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки». Він також попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

Востаннє Іран атакував Ізраїль у квітні, але Ізраїль за допомогою Сполучених Штатів, Йорданії та інших перехопив майже всі сотні ракет і безпілотників, випущених по його території.

США очікують, що майбутня атака з боку Ірану на Ізраїль може бути подібною за розмахом і масштабом до тієї, що яку Тегеран здійснив у квітні цього року. Тоді Іран запустив близько 170 безпілотників і понад 120 балістичних ракет у відповідь за ізраїльський удар по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії.

Нагадаємо, сьогодні вночі збройні сили Ізраїлю розпочали наземну операцію у Лівані.