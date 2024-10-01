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Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)

До цього Вашингтон попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
Ізраїльська ППО збиває іранські ракети та дрони, 14 квітня 2024 року.
Фото: Screenshot/Facebook/Times of Israel

У вівторок, 2 жовтня, близько 19 години (за Києвом) Ізраїль зазнав масованої атаки ракетами. Відповідні дані повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Там додали, що за атакою стоїть Іран.

За повідомленнями палестинського кореспондента Al Jazeera, ракети летять на Ізраїль фактично безперервно. Іранське державне медіа анонсувало офіційну заяву з цього приводу.

Сирени лунають, зокрема, в Тель-Авіві. У Армії оборони держави повідомили, що ціллю іранських ракет зараз є близько 10 млн цивільних у центральному Ізраїлі. 

Ізраїльська армія повідомила, що з Ірану по Ізраїлю випуcтили близько 200 ракет. 

«Цей напад матиме наслідки, — сказав Даніель Хагарі, речник ЦАХАЛ. — У нас є плани, і ми будемо діяти в тому місці та в той час, який виберемо».

«Ми здійснили велику кількість перехоплень, — додав Хагарі. — Було кілька ударів у центрі та інших районах на півдні країни». 

За інформацією Times of Israel, внаслідок ракетної атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан, двоє осіб легко поранені осколками в Тель-Авіві. Ізраїль уже відкрив свій повітряний простір Ізраїлю знову відкрито.

Місія Ірану при ООН заявила у вівторок, що атака була «здійснена належним чином» після ракетного обстрілу з боку Ізраїлю.

До цього офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що Іран готується до ракетної атаки на Ізраїль після того, як ізраїльські війська розпочали вторгнення в південний Ліван у понеділок увечері.

Про це повідомляє The New York Times

Ізраїльські військові заявили, що Сполучені Штати поінформували Ізраїль про підготовку до атаки, яка може спровокувати різку ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому, за їх словами, поки що не виявили повітряної загрози з боку Ірану.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що США вважають, що Іран готується «незабаром завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю»і що Сполучені Штати «активно підтримують оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки». Він також попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

Востаннє Іран атакував Ізраїль у квітні, але Ізраїль за допомогою Сполучених Штатів, Йорданії та інших перехопив майже всі сотні ракет і безпілотників, випущених по його території.

США очікують, що майбутня атака з боку Ірану на Ізраїль може бути подібною за розмахом і масштабом до тієї, що яку Тегеран здійснив у квітні цього року. Тоді Іран запустив близько 170 безпілотників і понад 120 балістичних ракет у відповідь за ізраїльський удар по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії.

Нагадаємо, сьогодні вночі збройні сили Ізраїлю розпочали наземну операцію у Лівані

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