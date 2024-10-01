Новим прем’єр-міністром Японії став лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сігеру Ішіба

На цьому посту він змінив Фуміо Кісіду.

Сігеру Ішіба, лідер правлячої Ліберально-демократичної партії, був обраний новим прем'єр-міністром Японії парламентом у вівторок замість Фуміо Кісіди в період низької довіри суспільства до політики, хиткої економіки та зростаючих загроз безпеці, пише Kyoto.

Його підтримка обома палатами парламенту готує основу для проведення загальних виборів 27 жовтня.

67-річний Ішіба, якого давно вважали незалежним і експертом з питань безпеки, ймовірно, зіткнеться з нелегким стартом свого прем’єрства, оскільки він прагне відновити довіру виборців до охопленої скандалом правлячої партії та виправити внутрішньопартійні розбіжності.

У сфері оборони Ішіба хоче просувати створення азіатської угоди про колективну безпеку НАТО на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем. Він також висловив готовність переглянути японсько-американську угоду, щоб зробити двосторонній альянс більш рівноправним.

Кабінет Кісіди масово пішов у відставку незадовго до того, як Ішіба був обраний прем'єр-міністром.