У Парижі розпочався суд проти Марін Ле Пен щодо зловживання коштами

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у понеділок взяла участь у засіданні суду в Парижі в ролі обвинуваченої у справі про неналежне використання коштів Європарламенту.

Як пише BBC, Ле Пен закидають те, що її політична сила за гроші, отримані від європейського законодавчого органу, наймала консультантів, що працювали над вирішенням проблем партії. Ці люди отримували зарплатню з фондів Європарламенту, хоча їхня діяльність практично його не стосувалася.

У "Національному об'єднанні" заперечують будь-які фінансові оборудки та планують переконати суд у тому, що не порушували жодних правил. Попри невизнання провини, партія вже повернула один з трьох мільйонів євро, які фігурують у матеріалах справи.

Якщо Ле Пен отримає судовий вирок, є висока ймовірність того, що їй відмовлять у реєстрації кандидаткою на виборах президента, які у Франції заплановані на 2027 рік. Політикиня вже тричі претендувала на посаду номер один і кожного разу зазнавала поразки.