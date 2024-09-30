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Столтенберг: “безрозсудна російська ядерна риторика" Путіна не повинна заважати додатковій військовій допомозі Україні

Генсек НАТО зауважив, що найбільший ризик для НАТО буде, якщо Путін переможе в Україні.

Столтенберг: “безрозсудна російська ядерна риторика" Путіна не повинна заважати додатковій військовій допомозі Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

На думку глави НАТО Єнса Столтенберга, “безрозсудна російська ядерна риторика” Володимира Путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

“Те, що ми бачили, — це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему”, — сказав Столтенберг у відповідь на заяви російського диктатора щодо можливого застосування ядерної зброї.

Генсек НАТО згадав, що кожного разу, коли Україні надавали бойові танки, далекобійні засоби ураження або F-16, росіяни намагалися завадити партнерам України. 

“Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну”, - додав Столтенберг, і наголосив, що НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції Росії, "які б вимагали будь-яких змін з нашого боку".

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Також він зауважив, що найбільший ризик для НАТО буде, якщо Путін переможе в Україні, і наголосив, що на війні немає безризикових варіантів.

Столтенберг підкреслив, що хоча немає “срібної кулі”, яка б змінила все на полі бою, глибокі удари всередині Росії можуть змінити ситуацію як частину ширших зусиль Заходу допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Генсек НАТО зазначив, що будь-яке завершення війни шляхом переговорів повинно включати гарантії безпеки для України від західних держав, перш за все США. Інакше Росія не буде поважати будь-які лінії, накреслені на карті, за які вона не повинна виходити.

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