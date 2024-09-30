Столтенберг: “безрозсудна російська ядерна риторика" Путіна не повинна заважати додатковій військовій допомозі Україні

Генсек НАТО зауважив, що найбільший ризик для НАТО буде, якщо Путін переможе в Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024 року.

На думку глави НАТО Єнса Столтенберга, “безрозсудна російська ядерна риторика” Володимира Путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

“Те, що ми бачили, — це модель безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і це вписується в цю схему”, — сказав Столтенберг у відповідь на заяви російського диктатора щодо можливого застосування ядерної зброї.

Генсек НАТО згадав, що кожного разу, коли Україні надавали бойові танки, далекобійні засоби ураження або F-16, росіяни намагалися завадити партнерам України.

“Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну”, - додав Столтенберг, і наголосив, що НАТО не помітило жодних змін у ядерній позиції Росії, "які б вимагали будь-яких змін з нашого боку".

Також він зауважив, що найбільший ризик для НАТО буде, якщо Путін переможе в Україні, і наголосив, що на війні немає безризикових варіантів.

Столтенберг підкреслив, що хоча немає “срібної кулі”, яка б змінила все на полі бою, глибокі удари всередині Росії можуть змінити ситуацію як частину ширших зусиль Заходу допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Генсек НАТО зазначив, що будь-яке завершення війни шляхом переговорів повинно включати гарантії безпеки для України від західних держав, перш за все США. Інакше Росія не буде поважати будь-які лінії, накреслені на карті, за які вона не повинна виходити.