Литва подала до МКС прохання розслідувати ймовірні злочини Лукашенка

Йдеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Представники Мін'юсту Литви подали до Міжнародного кримінального суду прохання розслідувати ймовірні злочини Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Delfi.

Йдеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Таке рішення було прийнято після того, як Мін'юст оцінив представлені білоруською демократичною опозицією матеріали про злочини режиму проти людяності.

Також були зібрані достатні докази з інших джерел: неурядових організацій та інших ініціативних платформ, які фіксують злочини, збирають та зберігають докази, працюють із жертвами злочинів.

Також для проведення правової оцінки ситуації залучили незалежних експертів у галузі міжнародного права.

Режим диктатора Лукашенка жорстоко придушив масові протести та рухи опозиційних сил за демократичне майбутнє Білорусі після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі у 2020 році.

Почалися масові переслідування, тортури, арешти та незаконні тюремні ув'язнення всіх осіб, які не підтримують режим.

Низка білоруських громадян, які борються з режимом, були змушені залишити країну та переховуватись у сусідніх державах. Наприклад, у Литві постійно проживає понад 60 тис. білорусів.