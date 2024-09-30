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Литва подала до МКС прохання розслідувати ймовірні злочини Лукашенка

Йдеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права. 

Литва подала до МКС прохання розслідувати ймовірні злочини Лукашенка
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Представники Мін'юсту Литви подали до Міжнародного кримінального суду прохання розслідувати ймовірні злочини Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Delfi.

Йдеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права. 

Таке рішення було прийнято після того, як Мін'юст оцінив представлені білоруською демократичною опозицією матеріали про злочини режиму проти людяності.

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Також були зібрані достатні докази з інших джерел: неурядових організацій та інших ініціативних платформ, які фіксують злочини, збирають та зберігають докази, працюють із жертвами злочинів. 

Також для проведення правової оцінки ситуації залучили незалежних експертів у галузі міжнародного права. 

Режим диктатора Лукашенка жорстоко придушив масові протести та рухи опозиційних сил за демократичне майбутнє Білорусі після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі у 2020 році. 

Почалися масові переслідування, тортури, арешти та незаконні тюремні ув'язнення всіх осіб, які не підтримують режим. 

Низка білоруських громадян, які борються з режимом, були змушені залишити країну та переховуватись у сусідніх державах. Наприклад, у Литві постійно проживає понад 60 тис. білорусів.

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