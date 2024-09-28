У пакет увійшли матеріально-технічні засоби, боєприпаси, комп'ютери та інше.

Литва передала Україні черговий пакет допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну прибуде логістичне обладнання, амуніція, ноутбуки та інша підтримка для військових", – зазначили у оборонному відомстві.

Литва на запити України цього року вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 та M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет «Карл Густав».

Також надійшли боєприпаси, системи дистанційного підриву РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн. євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.