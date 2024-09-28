Сили оборони за добу знищили ще 1470 окупантів і 14 ворожих танків

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1470 росіян, також знищено 14 ворожих танків та 55 артилерійських систем.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 650 640 (+1470) осіб,
- танків ‒ 8860 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
- артилерійських систем – 18733 (+55) од,
- РСЗВ – 1203 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)
Дані уточнюються.