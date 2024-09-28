Сили оборони за добу знищили ще 1470 окупантів і 14 ворожих танків

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 650 640 військових.

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1470 росіян, також знищено 14 ворожих танків та 55 артилерійських систем.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 650 640 (+1470) осіб,

танків ‒ 8860 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,

артилерійських систем – 18733 (+55) од,

РСЗВ – 1203 (+4) од,

засоби ППО ‒ 961 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),

крилаті ракети ‒ 2610 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)

Дані уточнюються.