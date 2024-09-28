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Сили оборони за добу знищили ще 1470 окупантів і 14 ворожих танків

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 650 640 військових.

Сили оборони за добу знищили ще 1470 окупантів і 14 ворожих танків
Фото: Міністерство оборони України

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1470 росіян, також знищено 14 ворожих танків та 55 артилерійських систем.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 650 640 (+1470) осіб,
  • танків ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)

Дані уточнюються. 

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