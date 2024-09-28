РФ тримає у Чорному морі 2 ракетоносії загальним залпом до 8 "Калібрів"

Станом на ранок 28 вересня у Чорному морі перебувають 3 ворожих кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють ВМС України.

"В Чорному морі 3 ворожих кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у повідомленні.

Фото: ВМС ЗСУ

У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор, додається в оперативному зведенні.