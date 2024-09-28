Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе не збирається припиняти порівняння війни в Україні та миру в Грузії

Також Кобахідзе звинуватив Саакашвілі у війні 2008 року.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не має наміру відмовлятися від теми війни в Україні у рекламі партії “Грузинська мрія”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Журналісти запитали у Кобахідзе, чи було б для нього дружнім жестом, якби Україна використовувала кадри Сухумі у передвиборчих цілях.

“Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри у різних, у тому числі й у гумористичних цілях, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році”, - відповів голова уряду Грузії.

При цьому він наголосив, що серпневу війну 2008 року “розпочав режим Саакашвілі”.

“У разі приходу до влади колективний “Національний рух” за тиждень відкриє другий фронт у Грузії. Чому Росія не увійшла до Грузії у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми дотримувалися вимог, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році”, - зазначив Кобахідзе.

В свою чергу, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що у разі збереження влади "Грузинська мрія" обов'язково принесе Грузії війну, терор та смерть.

“Звичайно, у нас є план повернення Абхазії – він полягає у швидкій інтеграції до Євросоюзу, а не вибачення та практичного визнання окупованих територій”, – заявив експрезидент.

Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії.