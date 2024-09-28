Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
"Голос Америки": Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
"Голос Америки": Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Зеленський зустрівся із Трампом у Нью-Йорку. Заяви політиків (доповнено)
Зеленський зустрівся із Трампом у Нью-Йорку. Заяви політиків (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Битва повісток
Битва повісток
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
ГоловнаСвіт

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе не збирається припиняти порівняння війни в Україні та миру в Грузії

Також Кобахідзе звинуватив Саакашвілі у війні 2008 року.

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе не збирається припиняти порівняння війни в Україні та миру в Грузії
Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не має наміру відмовлятися від теми війни в Україні у рекламі партії “Грузинська мрія”. 

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Журналісти запитали у Кобахідзе, чи було б для нього дружнім жестом, якби Україна використовувала кадри Сухумі у передвиборчих цілях. 

“Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри у різних, у тому числі й у гумористичних цілях, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році”, - відповів голова уряду Грузії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

При цьому він наголосив, що серпневу війну 2008 року “розпочав режим Саакашвілі”. 

“У разі приходу до влади колективний “Національний рух” за тиждень відкриє другий фронт у Грузії. Чому Росія не увійшла до Грузії у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми дотримувалися вимог, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році”, - зазначив Кобахідзе.

В свою чергу, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що у разі збереження влади "Грузинська мрія" обов'язково принесе Грузії війну, терор та смерть.

“Звичайно, у нас є план повернення Абхазії – він полягає у швидкій інтеграції до Євросоюзу, а не вибачення та практичного визнання окупованих територій”, – заявив експрезидент.

  • МЗС України засуджує і вважає неприпустимим використання партією влади Грузії у своїй політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies