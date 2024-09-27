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Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України

Це стосується біженці із Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії заявив, що більше не буде надавати притулок усім українцям,. Мова йде про надання притулку в індивідуальному порядку мешканцям шести регіонів Західної України, які вважаються безпечними, оскільки знаходяться далеко від лінії фронту. 

Про це пише RTE.

За останні два з половиною роки Норвегія прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, найбільше в порівнянні з іншими Скандинавськими країнами.

"Ми не можемо прийняти більше переміщених осіб порівняно з іншими скандинавськими країнами", — заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель.

Таким чином, клопотання щодо біженства від мешканців Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей будуть розглядатися в індивідуальному порядку.

В уряді Норвегії пояснили, що це рішення було прийнято через те, що велика кількість біженців створює навантаження на житло, медичне обслуговування та школи в деяких містах.

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