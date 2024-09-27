Reuters: НАТО створить нове сухопутне командування у Фінляндії поблизу російського кордону

Наступного року НАТО створить нове сухопутне командування у Фінляндії поблизу російського кордону, яке керуватиме операціями сухопутних військ Альянсу в Північній Європі в разі військового конфлікту.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії, пише Reuters.
"Сьогодні вранці я вирішив, що ми запропонуємо НАТО створити командування разом зі штабом сухопутних військ у Міккелі", — сказав міністр Антті Гакканен, доповнюючи свою червневу заяву про те, що усі країни-члени НАТО надали політичну згоду на цей план.
Під час прес-конференції Гакканен сказав, що на початковому етапі річний бюджет підрозділу становитиме 8,5 мільйона євро і включатиме кілька десятків міжнародних чиновників.
Командувач фінської армії Пасі Валімакі додав, що географічні межі нового підрозділу будуть визначені пізніше, але спочатку він контролюватиме планування операцій сухопутних сил у Північному регіоні.
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