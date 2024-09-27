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США пропонують $20 млн за іранця, якого звинувачують у змові з вбивства радника Трампа

Шахрама Пурсафі, члена Корпусу вартових ісламської революції, підозрюють у спробі найняти злочинців у Штатах в обмін на 300 тисяч доларів. 

США пропонують $20 млн за іранця, якого звинувачують у змові з вбивства радника Трампа
Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон
Фото: EPA/UPG

США пропонують винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту іранця, якого підозрюють у змові з метою вбивства колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона, пише BBC.

Шахрама Пурсафі, члена Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, звинувачують у спробі найняти злочинців у Штатах для вбивства Болтона, гучного критика Ірану, в обмін на 300 000 доларів. Йдеться про період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, Болтона могли вбити у Меріленді чи Вашингтоні.

За даними Державного департаменту, один із потенційних вбивць, з яким він контактував, був конфіденційним джерелом для американських слідчих. Пурсафі нібито сказав цій людині, що після завершення вбивства Болтона “у нього буде друге замовлення на вбивство”.

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Чиновники вважають, що можливою мотивацією Пурсафі була відплата США за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке було замовлено Трампом під час його президенства. 

Міністерство юстиції США звинуватило Пурсафі в передбачуваній змові з метою вбивства в 2022 році. Вважається, що він залишається на волі, але не у Сполучених Штатах.

Перед цим Трамп заявив, що розвідка США поінформувала його про ймовірну змову Ірану щодо його вбивства.

Раніше Іран заперечував організацію будь-яких змов з метою вбивства офіційних осіб Трампа або втручання у справи США.

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