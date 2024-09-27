США пропонують $20 млн за іранця, якого звинувачують у змові з вбивства радника Трампа

Шахрама Пурсафі, члена Корпусу вартових ісламської революції, підозрюють у спробі найняти злочинців у Штатах в обмін на 300 тисяч доларів.

США пропонують винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту іранця, якого підозрюють у змові з метою вбивства колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона, пише BBC.

Шахрама Пурсафі, члена Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, звинувачують у спробі найняти злочинців у Штатах для вбивства Болтона, гучного критика Ірану, в обмін на 300 000 доларів. Йдеться про період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, Болтона могли вбити у Меріленді чи Вашингтоні.

За даними Державного департаменту, один із потенційних вбивць, з яким він контактував, був конфіденційним джерелом для американських слідчих. Пурсафі нібито сказав цій людині, що після завершення вбивства Болтона “у нього буде друге замовлення на вбивство”.

Чиновники вважають, що можливою мотивацією Пурсафі була відплата США за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке було замовлено Трампом під час його президенства.

Міністерство юстиції США звинуватило Пурсафі в передбачуваній змові з метою вбивства в 2022 році. Вважається, що він залишається на волі, але не у Сполучених Штатах.

Перед цим Трамп заявив, що розвідка США поінформувала його про ймовірну змову Ірану щодо його вбивства.

Раніше Іран заперечував організацію будь-яких змов з метою вбивства офіційних осіб Трампа або втручання у справи США.