NYT: розвідка США вбачає ризики у наданні дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю

Американська розвідка не вважає, що цей дозвіл суттєво вплине на хід війни, а також бояться військової відповіді Росії проти союзників України.

Розвідувальні служби США вважають, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою Сполученим Штатам та їх партнерам по коаліції – можливо, з використанням смертоносних атак, – якщо вони погодяться надати українцям дозвіл використовувати для ударів вглиб РФ західні ракети дальньої дії, пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив ракет великої дальності на хід війни.

Представники США, які говорили на умовах анонімності, сказали, що залишається незрозумілим, яке рішення прийме Байден.

Путін часто погрожував, щоб стримати Сполучені Штати та їхніх партнерів по коаліції від надання українцям більш досконалих систем зброї.

Критики Байдена та його радників кажуть, що їх надто легко налякати ворожою риторикою Путіна, і кажуть, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою.

Оцінка розвідки описує низку можливих російських відповідей на рішення дозволити завдавати удари далекого радіусу дії з використанням ракет, наданих США та Європою, — від активізації актів підпалів і диверсій, націлених на об’єкти в Європі, до потенційно смертоносних атак на військові бази США та Європи.

Офіційні особи США стверджують, що ГРУ, російська військова розвідка, несе відповідальність за більшість диверсій у Європі, які мали місце досі. Якщо Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання ракет США та Європи вглиб Росії, офіційні особи США вважають, що росіяни продовжуватимуть робити це таємно, а не здійснюватимуть відкриті напади на об’єкти та бази США та Європи, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту.

Натомість прихильники дозволу кажуть, що це дозволить націлюватися на більш віддалені російські бази та склади боєприпасів. Це ускладнило б Росії постачання на лінії фронту в Україні та потенційно допомогло б українцям зупинити наступ Росії. Вони кажуть, що це також продемонструє сильну підтримку Заходом України в момент невизначеності щодо її перспектив на полі бою.