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У Румунії оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники

Мешканцям рекомендували зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів.

У Румунії оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча через виявлення групи російських безпілотників, запущених по Україні.

Про це повідомляє Digi24.

За інформацією ГІНС Тулча, на номер 112 надійшло два дзвінки: один із запитом інформації, інший - із повідомленням про звуки вибухів на українській території.

Мешканцям було надіслано повідомлення з рекомендаціями зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів.

ГІНС також зазначила, що території, які зазнають атак, розташовані на українському боці кордону, і загрози для румунської території немає. Мешканцям північної частини повіту, а також туристам, порадили не панікувати і звертатися за номером 112 у разі небезпеки.

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