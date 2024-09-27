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На Вінниччині затримали агента РФ, який шпигував за переміщенням техніки Сил оборони

Чоловік на своєму автомобілі "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар. 

На Вінниччині затримали агента РФ, який шпигував за переміщенням техніки Сил оборони
Фото: СБУ

У Вінницькій області контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ Росії, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони автошляхами Вінницької та Черкаської областей у напрямку передової.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася відслідкувати маршрути руху колон українських військ у режимі реального часу , щоб скоригувати по них повітряний удар.

Для цього ФСБ завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині. За інструкцією окупантів чоловік на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

"Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні. Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ", - зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із «зв’язковим» ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала ворожих агентів У Києві, Харкові та Чернігові.

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