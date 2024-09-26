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Головне за четвер, 26 вересня: удари КАБами по Харкову, зустріч Зеленського і Байдена, $7,9 млрд від США

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 946-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 26 вересня: удари КАБами по Харкову, зустріч Зеленського і Байдена, $7,9 млрд від США
Володимир Зеленський та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

США у четвер оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати  агресію.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. Він подякував американському президентові Джо Байдену, Конгресу і обом його партіям та всьому американському народу за це рішення. Президент Зеленський назвав Штати найближчим союзником та висловив вдячність за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні. Відповідне повідомлення опублікували в Telegram Зеленського.

"Я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України", – сказав президент.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл, із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, а також із президентом США Джозефом Байденом.

Байден під час зустрічі наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів, повідомляє “Голос Америки”.

"Скажу чітко, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", – сказав Байден, і додав, що зустріч мала на меті обговорення українського "Плану перемоги".

Докладніше – в новині.

Тим часом Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один КАБ влучив у приватний житловий будинок у Київському районі.

Згодом стало відомо про чотирьох потерпілих, з них двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них госпіталізована.

Правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії, пише "Грузия Онлайн".

Рекламні банери розмістили у Тбілісі та низці регіонів. На них фото зруйнованих міст перекреслені виборчими номерами прозахідних партій. А у відеоролику показали кадри бомбардувань і протиставили їм нові автобуси і фонтани у містах Грузії. Так правляча партія пропонує виборцям обрати мир і сказати "ні війні".

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - відреагувала на таку рекламну кампанію президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Міністерство закордонних справ України засуджує і вважає неприпустимим використання партією влади Грузії у своїй політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України, йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії", - зазначили в МЗС.

Українські дипломати закликають уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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