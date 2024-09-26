На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
ГоловнаПолітика

Зеленський презентував двопартійній делегації Палати представників план перемоги

Президент України представив ключові пункти плану перемоги.

Зеленський презентував двопартійній делегації Палати представників план перемоги
Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президент України представив ключові пункти плану перемоги.

“Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України”, – наголосив Зеленський. 

Підписуйтесь на наш Google News

Також на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

  • Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies