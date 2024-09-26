Зеленський презентував двопартійній делегації Палати представників план перемоги

Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президент України представив ключові пункти плану перемоги.

“Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України”, – наголосив Зеленський.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.