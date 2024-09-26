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Зеленський на тлі критики з боку республіканців проводить зустріч із двопартійною групою сенаторів

Український президент представить свою стратегію перемоги України у війні.

Зеленський на тлі критики з боку республіканців проводить зустріч із двопартійною групою сенаторів
Володимир Зеленський
Фото: сайт президента

Двопартійна група сенаторів США зустрічається з українським президентом Володимиром Зеленським, пише Politico.

У зустрічі беруть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер меншості Мітч Макконнелл, а також сенатори Марк Келлі (демократ від Арізони), Джон Хувен (республіканець від Північної Кароліни) та Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни). Крім того, Зеленський окремо зустрінеться з іншими високопосадовцями: лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джефрісом і співголовою комітету закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом.

Ця зустріч відбувається на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.

  • За інформацією газети Wall Street Journal, адміністрація президента США стурбована відсутністю комплексної стратегії у так званому плані перемоги України, який Зеленський привіз до американського колеги Байдена. Посадовці на умовах анонімності розповіли, що цей план є не більш ніж переукомплектованим запитом на додатку зброю та зняття обмежень на дальні удари по військових цілях у Росії.
  • Презентувати план Джо Байдену український президент планує 26 вересня на двосторонній зустрічі в Білому домі.
  • План складається із п'яти пунктів. Один із них – Курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якому хотіли би запросити представників Росії. РФ, щоправда, заявила, що участі брати не буде.
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