Зеленський на тлі критики з боку республіканців проводить зустріч із двопартійною групою сенаторів

Двопартійна група сенаторів США зустрічається з українським президентом Володимиром Зеленським, пише Politico.

У зустрічі беруть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер меншості Мітч Макконнелл, а також сенатори Марк Келлі (демократ від Арізони), Джон Хувен (республіканець від Північної Кароліни) та Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни). Крім того, Зеленський окремо зустрінеться з іншими високопосадовцями: лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джефрісом і співголовою комітету закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом.

Ця зустріч відбувається на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.