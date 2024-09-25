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Сербія вирішила відновити своє посольство у Києві

Воно запрацює уже цього року.

Сербія вирішила відновити своє посольство у Києві
прапор Сербії
Фото: ianp.com.ua

Сербія вирішила відновити своє посольство у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі сербським колегою Марко Джуричем.

Глава МЗСУ Андрій Сибіга на зустрічі зі сербським колегою Марко Джуричем
Фото: Х/Andrii Sybihа
Глава МЗСУ Андрій Сибіга на зустрічі зі сербським колегою Марко Джуричем

Посольство запрацює уже цього року.

Сибіга розповів Джуричу про російські удари по українській енергетичній системі і відзначив підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та участь у процесі втілення формули миру.

Сербське посольство припинило свою роботу у березні 2022 року через повномасштабне російське вторгнення. Про відновлення роботи дипустанови говорив цього року навесні ексглава МЗС Дмитро Кулеба після зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем.

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