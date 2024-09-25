Сербія вирішила відновити своє посольство у Києві.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі сербським колегою Марко Джуричем.
Посольство запрацює уже цього року.
Сибіга розповів Джуричу про російські удари по українській енергетичній системі і відзначив підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та участь у процесі втілення формули миру.
Сербське посольство припинило свою роботу у березні 2022 року через повномасштабне російське вторгнення. Про відновлення роботи дипустанови говорив цього року навесні ексглава МЗС Дмитро Кулеба після зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем.