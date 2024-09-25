Зеленський відвідає Капітолій США 26 вересня

Президент України зустрінеться з депутатами від обох партій.

В четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський відвідає Капітолій США.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в офісі лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, Зеленський зустрінеться з депутатами від Демократичної та Республіканської партії.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з американським президентом Джо Байденом під час перебування в США.

Головна мета візиту Зеленського до США – передати "план перемоги" президенту США, кандидатам у президенти, а також американському Конгресу.

Перша зустріч Зеленського із Джо Байденом, коротка, відбудеться на полях ООН 25 вересня, а велика буде 26 числа.