У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
ГоловнаПолітика

Зеленський відвідає Капітолій США 26 вересня

Президент України зустрінеться з депутатами від обох партій.

Зеленський відвідає Капітолій США 26 вересня
Будівля Капітолію Сполучених Штатів
Фото: EPA/UPG

В четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський відвідає Капітолій США.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в офісі лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, Зеленський зустрінеться з депутатами від Демократичної та Республіканської партії.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з американським президентом Джо Байденом під час перебування в США.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Головна мета візиту Зеленського до США – передати "план перемоги" президенту США, кандидатам у президенти, а також американському Конгресу.

Перша зустріч Зеленського із Джо Байденом, коротка, відбудеться на полях ООН 25 вересня, а велика буде 26 числа.

  • Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies