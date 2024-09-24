Нардеп Дмитрук буде оскаржувати у суді Лондона запит на екстрадицію, який подала Україна

Нардеп Артем Дмитрук, котрий нині переховується у Великобританії, буде оскаржувати у суді Лондона запит на екстрадицію, який подала Україна, пише The Independent.

Депутат потрапив у Великобританію після того, як дістався до кордону України з Молдовою, тоді вилетів в Італію, а звідти - до Лондона, де проживає його сім'я.

Він звернеться до британського суду із заявою, що є "жертвою політичних репресій" з боку Володимира Зеленського через підтримку УПЦ (МП) (є дияконом цієї структури).

Дмитрук повідомив журналістам, що влада Великобританії забезпечувала йому безпеку з моменту його втечі у серпні цього року.

"У мене немає особистих проблем із Зеленським. Просто політика, з якою я не згоден, як на мене, негативно впливає на моїх виборців", - вважає нардеп.

Чому Дмитрук втік з України