Нардеп Дмитрук буде оскаржувати у суді Лондона запит на екстрадицію, який подала Україна

Нардеп Артем Дмитрук, котрий нині переховується у Великобританії, буде оскаржувати у суді Лондона запит на екстрадицію, який подала Україна, пише The Independent.
Депутат потрапив у Великобританію після того, як дістався до кордону України з Молдовою, тоді вилетів в Італію, а звідти - до Лондона, де проживає його сім'я.
Він звернеться до британського суду із заявою, що є "жертвою політичних репресій" з боку Володимира Зеленського через підтримку УПЦ (МП) (є дияконом цієї структури).
Дмитрук повідомив журналістам, що влада Великобританії забезпечувала йому безпеку з моменту його втечі у серпні цього року.
"У мене немає особистих проблем із Зеленським. Просто політика, з якою я не згоден, як на мене, негативно впливає на моїх виборців", - вважає нардеп.
Чому Дмитрук втік з України
- Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
- Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.
- 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
- Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
- Згодом Генпрокурор Андрій Костін закликав нардепа повернутися в Україну і прийти до слідчого.
- 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.
- Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
- У вересні Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.