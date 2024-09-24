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У США Зеленський і Моді обговорили посилення співпраці

Зокрема, йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва.

У США Зеленський і Моді обговорили посилення співпраці
Фото: Офіс президента України

У США президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили посилення співпраці двох країни, повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. 

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту Прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

  • Агенція Reuters оприлюднила матеріал про те, що артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну. Нью-Делі цьому не перешкоджає попри протести з боку Москви.
  • Згодом МЗС Індії заперечило експорт снарядів для війни в Україну. Міністерство запевнило, що в Індії - бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.
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