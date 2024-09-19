Reuters: в Україну потрапляють артилерійські боєприпаси з Індії, що викликає обурення росіян

Артилерійські снаряди, що продаються індійськими виробниками зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну. Нью-Делі цьому не перешкоджає, попри протести з боку Москви, пише Reuters із посиланням індійських та європейських урядовців та чиновників оборонної промисловості, а також на аналіз митних даних.

Передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже більше року, стверджують джерела та дані митниці. Індійські правила експорту зброї обмежують використання зброї заявленим покупцем, який ризикує припиненням майбутніх продажів у разі несанкціонованих передач.

Кремль порушував це питання щонайменше двічі, в тому числі під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою, повідомили троє індійських чиновників.

Подробиці передачі боєприпасів Reuters повідомляє вперше.

Міністерства закордонних справ і оборони Росії та Індії на запитання не відповіли. У січні речник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив на пресконференції, що Індія не відправляла і не продавала Україні артилерійські снаряди.

Два джерела в уряді Індії та два джерела в оборонній промисловості повідомили Reuters, що Делі виробляє лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один чиновник оцінив, що це менше 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни. Інформаційному агентству не вдалося визначити, чи були боєприпаси перепродані чи подаровані Києву європейськими замовниками.

Серед європейських країн, які надсилають індійські боєприпаси в Україну, є Італія та Чехія, яка очолює ініціативу постачати Києву артилерійські снаряди з-за меж Європейського Союзу.

Індійський чиновник заявив, що Делі стежить за ситуацією. Але разом із керівником оборонної промисловості, який безпосередньо знає про передачі, він сказав, що Індія не вжила жодних дій для обмеження поставок до Європи. Як і більшість із 20 осіб, опитаних Reuters, вони говорили на умовах анонімності через делікатність питання.

Міністерства оборони України, Італії, Іспанії та Чехії не відповіли на запити про коментарі.