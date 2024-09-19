Головне за четвер, 19 вересня: удар по будинку літних людей в Сумах, 163 бойових зіткнення, новий пакет допомоги від Німеччини

Бойові дії на Донеччині, 163 бойових зіткнення, ворожі обстріли, резолюція Європарламенту, повені в Європі. Яким запам’ятається 939-й день повномасштабної війни.

Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах

Сьогодні росіяни обстріляли місто Суми керованими авіабомбами, влучили в Сумський геріатричний пансіонат, повідомило Суспільне з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха.

У пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. "Є поранені, частина з них у тяжкому стані, їх ушпиталили", - сказав Артюх.

Як розповіли працівники закладу Суспільному, на 5 поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав якраз на верхні поверхи закладу.

У Мністерстві внутрішніх справ пізніше повідомили, що загинула 1 людина, 13 дістали поранення

З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 вересня відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 вересня – в новині.

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, зокрема 22 танки Leopard.

Також у пакеті десятки розвідувальних дронів, машини розмінування, снаряди калібру 155 мм тощо.

Докладніше – в новині.

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 - "проти", 63 - "утрималися", повідомляє "Радіо Свобода".

У резолюції зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак росіян на своє населення та інфраструктуру.

Європарламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив докладених зусиль, і висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

Депутати повторно закликають країни ЄС виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також - прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS.

Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.

Річка Дунай у Будапешті вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці.

Відповідні фото та відео також розповсюджуються в соцмережах. На них видно, як вода підступила до будівлі парламенту Угорщини.

Пік повені очікується у столиці Угорщини увечері 21 вересня, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, незважаючи на серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби з паводком.

Як повідомлялося, повені одразу в кількох країнах Європи були викликані циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Угорщини, Словаччини, Німеччини та Молдови. Від повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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