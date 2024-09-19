Про удар по Торопцю

Фото: скрин відео Наслідки удару ЗСУ по складах у Торопці

Жирний склад і те, що під час детонації зафіксовано землетрус магнітудою до 3 балів, цілком зрозуміло — там був склад майже рівня Ковбасної у Придністров'ї, де на піку було 30-40 тисяч тонн боєприпасів.

У 2018 році склад в Торопці модернізували — збудували модульні бетонні та сталеві ангари, кожен із яких мав зберігати 145 тонн, відгородили їх обвалуванням, бетонними стінами, тоді відрапортували, що арсенал готовий витримати ядерний удар.

Крім укриттів збудували казарми нового типу для 200 осіб гарнізону — такелажники, охорона, команда, що утилізує боєприпаси та проводить регламентні роботи для ракет.

Тоді на об'єкт виділили 3.6 млрд. рублів, а коли почалися прильоти дронів по РФ в результаті СВО, (яка йде строго за планом), обладнали системою “Мурена” за 211 млн — камери, аналізатори, РЕБ, який мав придушити безпілотники.

Але як завжди в РФ, роботи до кінця не доробили — залишилося півдюжини відкритих майданчиків, залізнична рампа з навісом, місця для розбирання та дефектації боєприпасів, розділені лісосмугами.

Судячи зі звітів ще 2017 року, там було від 22 до 25 тисяч тонн боєприпасів. Із яких у близько половини вже закінчилися всі контрольні терміни зберігання.

Умовно, в якогось-небудь 9М55К4 до “Смерча” для дистанційної постановки мін протух твердопаливний двигун, вийшли терміни у мін “ПТМ-3”, все це треба розібрати, дефектувати, частину утилізувати, “продзвонити” електроніку і перезарядити.

Фото: скрин відео Супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури майже на всій території 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління РФ у місті Торопець Тверської області.

Ну і це все вагонами та вагонами. Снаряди, реактивні снаряди, тверде паливо, тощо.

Якщо зважити, що 22 тисяч тонн боєприпасів — це 2500 вагонів, то там лежало 1200 вагонів “простроченого”. Навіть після мобілізації та збільшення до батальйону гарнізону, це роки роботи.

Тим більше, що паралельно туди надходили “Іскандери” для Центрального військового округу, ФАБ переробляли в КАБ, йшла активна робота з відновлення реактивних снарядів, ПТРК — на таких арсеналах вона триває постійно, у війну просто інтенсифікується.

Так, що на всіх супутникових знімках зберігання ящиками на грунті, у величезних кількостях, бо немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.

Звільняли, наприклад, місце у складах під північнокорейські закупівлі; щороку збільшували кількість зберігання засобів, що вийшли з ладу за термінами; вимагали прискорити відновлення, бо СВО, безсумнівно, йде за планом.

Влаштували, по суті, конвеєр, а всякі порохові навіски, двигуни, вибухівка продовжували тоннами розкладати на сонці та під дощем.

Так, що завести цю справу не складало труднощів — судячи з супутникових знімків мало, що зрозуміло через задимлення, але кілька нових капсульних будівель знищені детонацією, а в “лісистій зоні” — епіцентр пожежі та вибухів.

Фото: Радіо Свобода

Звісно, будь-який зв'язок із зовнішнім світом — залізничний, автомобільний перестав існувати, знищені вибухами крани-балки та гаражі, загалом виведено з ладу арсенал як склади стратегічного рівня.

А вони саме такі — звідти постачали Курськ та Білгород, це й північне угруповання РФ у Вовчанську, і тих, хто намагається зараз атакувати санітарну зону в Курській області. Дуже вчасно — було, наприклад, кілька успішних контратак СОУ у Вовчанську, зараз там буде трохи легше.

Знищення найбільшого стратегічного складу, штучні дорогі ОТРК і зенітні ракети, ляпас кремлівському режиму з їхніми історіями про переживе ядерний удар — нехай спершу переживе приліт 6 “Лютих” та “Бобрів”.

Звичайно, практичні речі — тиск на ППО і розтягування його по тисячах кілометрів; обов'язково зросте витрата ракет по дронах, страх пропустити їх, викличе новий виток високотехнологічної війни з боку Сил оборони для збільшення розходу (атаки імітаторами, декоями, дронами з примітивними системами наведення).

Ну і традиційні історії про суворих чоловіків у формі, які перехопили всі дрони, цього разу дала тріщину — десятки тисяч росіян, очманілих від СВО, що йде за планом, змусили навіть кремлівський режим прибрати новини про перехоплення і уламки дронів, що викликали пожежу.