Українська імпровізація проти російської авіації

Наша 110 бригада вразила з ПЗРК “Грач” Су-25 , який працював некерованими ракетами — пілот вийшов через катапультування, евакуйований бортом пошуково-рятувальної служби.

В результаті аварій у Волгоградській області 27 липня та в Осетії 11 червня росіяни втратили два борти Су-34. Один екіпаж загинув, другий катапультувався.

25 липня в Калузької області розбився Мі-28Н — за повідомленнями в соцмережах його намагалися використати для перехоплення наших “Лютих”, екіпаж загинув

Нічого дивного — більше літаєш, більше навантаження на пілотів, більше вироблення ресурсу, вища аварійність. Особливо якщо виконуєш нетипові завдання.

5 липня Мі-28 зіткнувся з дроном — намагався уразити наш БПЛА 30-мм гарматою. Тоді машина втратила частину хвостової балки і постраждала від пожежі, це точно капремонт.

Внаслідок полювання на наші безекіпажні дрони росіяни збили дружнім вогнем протичовновий Ка-29 поблизу Анапи — загинуло 4 людини.

В Ахтубінську дальніми дронами дістали два Су-57 — щонайменше пошкодження, що потребують заводського ремонту, через секретність, технології та відсутність компетенцій по ремонту на аэродромі.

У ніч з 25 на 26 липня Сили оборони завдали ударів дальніми дронами, ОТРК та крилатими ракетами по аеродрому Саки (Новофедорівка) — даними об'єктивного контролю підтверджено ураження два Су-30, також знищено РЛС “Небо”, є вбиті та важкопоранені.

Літаки ППО та оглядова РЛС метрового діапазону, здатна бачити балістичні цілі — ціла серія прильотів по комплексах С-300/С-400 дає нам шанси розмотувати навіть такі цілі.

З приводу Ту-22М3 на базі Оленья — поки що 100% пруфів, крім фото в не дуже гарній якості слідів вибуху та пожежі навколо борту, які не підтверджуються іншими чіткішими фото, ми не маємо.

Але те, що ми змогли встромити дрон з 50 кілограмовою бойовою частиною у злітно-посадкову смугу стратегічного аеродрому дальньої авіації на відстані дві тисячі кілометрів не може не тішити.

Це ще більше розтягне ППО, змусить частіше тасувати борти та збільшить термін підготовки до російського удару.

ГУР МОУ знищило три машини (Мі-8, Ка-226 та Мі-28) в результаті диверсій — підпалів та закладок.

Хороша робота із місцевою агентурою.

У нас хвиля підпалів машин військових, включаючи медеваки, просто наймають маргіналів за гроші, у них проникнення на захищені військові об'єкти, зовсім інший.

За пару літніх місяців непогані жнива внаслідок наших дій і помилок противника (у тому числі через наші дії як із протичовновим вертольотом і мі-28, що намагався перехопити дрон) — як мінімум 14 машин, більшість з яких втрачена безповоротно.

Короткі висновки. Авіація противника зазнає втрат. Через дефіцит ракет, через постійну необхідність витрачати їх на “Шахеди”, “Ланцети” та “Зали” нам доводиться імпровізувати.

Дрони атакували аеропорт Міллерово, Дягілєво, дальні дрони долетіли до Оленьї — радіус суттєво збільшився, росіян чекає ще більше прильотів у тилу, їм ще тільки доведеться усвідомити, як далеко ми можемо їх дістати.

Поки даних про успішні влучення немає, але камікадзе проходять: вибухи, пожежі, вражена інфраструктура, техніко-експлуатаційна частина, приміщення для відпочинку чергової зміни, склади.

Рано чи пізно буде підтвердження ураження борта на стоянці.

Носії КАБ залишаються серйозною загрозою, вони тримаються на максимальній відстані від лінії бойового зіткнення, де їх можуть відпрацювати комплекси ближнього та середнього радіусу.

Фото: espreso.tv Літаки Су-34 на аеродромі 'Балтимор' у Воронежі

А комплекси дальнього радіуса дії мають брак засобів доставки. І побоюються потрапити під зв'язку БПЛ-коригувальник — касетний “Іскандер”.

І справа навіть не в дефіциті ракет (хоча є ліміти, це природно), а в тому, що ті самі Patriot гостро потрібні для протиракетної оборони.

Нещодавнє перехоплення “Іскандера” над Одесою це чітко показує: треба захистити портову інфраструктуру, підприємства ВПК, що розвертаються, і генерацію для них.

Можна сформувати пару вогневих взводів для полювання на носії КАБ, але гостріше потрібне прикриття тилу.

Бо кількість мін, мінометів, САУ, бронемашин, аптечок та іншої продукції тилу відіграє вирішальну роль на землі.

А перехоплювати російські крилаті ракети важко — 6-7 тисяч ракет до С-300 плюс кілька тисяч до “Буків” вистачило до осені 2023 року, коли вже пішли дані про дефіцит. Тому кожна батарея ППО і кожна ракета важлива.

Ризикувати в таких умовах штучними батареями ПРО, до яких США та ЄС може забезпечити навряд чи більше тисячі ракет на рік (виготовлення плюс зберігання), щоб збити на місяць пару носіїв чавуну з комплектами коригування, не потрібно.

Фото: Bjørn Steiner Зенітно-ракетний комплекс HAWK.

Тактично і оперативно, потрібно вирішувати з бомбардувальниками РФ, але стратегічно, “Петріоти” потрібні в тилу.

Тому чекаємо на паліатив, різні Hawk та FrankenSAM, додаткові NASAMS та “Іриски”, які знімають навантаження із середнього далекого радіусу, і дозволяють виділити частину пускових Patriot для полювання, а не лише для ПРО проти балістики.

Можливо пускові Нідерландів із зберігання передають з прицілом на ловлю носіїв.

Природно, і західні літаки прикладуть руку до полювання. До цього розосередження, маскування, маневр, укриття наше все, адже носії КАБ продовжать працювати.

Але навіть у цих важких умовах ми знищуємо авіацію супротивника і пускаємо кров їхнім пілотам.