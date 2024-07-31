Уночі Росія провела наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ, вранці відправила нову хвилю дронів

У ніч на 31 липня армія Росії провела наймасованішу за рік повітряну атаку дронами проти Києва. Ворожі безпілотники заходили хвилями і практично з усіх напрямків.
Сили ППО збили в Києві та поблизу нього понад 30 дронів. Інформації про постраждалих та руйнування немає, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Повітряна тривога тривала понад 7 годин", – повідомив він.
О 6:43 ворог запустив нову хвилю дронів.
"Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БпЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття!" – сказав голова КМВА.
- Жахлива масована атака на місто відбулася 8 липня. Тоді ворог бив по Києву ракетами, цілячись по дитячій лікарні, медичному центру, будинках та інфраструктурі. Того дня росіяни вбили в Києві 33 людини, 121 поранили.
- Після цього декілька разів росіяни намагалися атакувати столицю дронами. ППО відбивала атаки.