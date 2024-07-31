Уночі Росія провела наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ, вранці відправила нову хвилю дронів

Повітряна тривога в місті тривала близько семи годин. Нова почалася через 20 хвилин після відбою.

У ніч на 31 липня армія Росії провела наймасованішу за рік повітряну атаку дронами проти Києва. Ворожі безпілотники заходили хвилями і практично з усіх напрямків.

Сили ППО збили в Києві та поблизу нього понад 30 дронів. Інформації про постраждалих та руйнування немає, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Повітряна тривога тривала понад 7 годин", – повідомив він.

О 6:43 ворог запустив нову хвилю дронів.

"Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БпЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття!" – сказав голова КМВА.