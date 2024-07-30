На війні в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії

В Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії, який воював у Силах оборони, повідомляє Yle.
Інформацію підтвердила Асоціація учасників бойових дій Фінляндії. Боєць загинув в середині липня на північ від Донецька.
Фінська влада проінформована про цей випадок. Рідних бійця уже сповістили.
Керівник консульського відділу Міністерства закордонних справ, повідомив цьогоріч у лютому, що на фронті воює близько 20–30 фінів.
- Днями з'явилася інформація, що на війні в Україні міг загинути доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, якого офіційно вважають зниклим безвісти.