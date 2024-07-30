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На війні в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії

Трагедія сталася всередині липня на північ від Донецька.

На війні в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії
Фото: Макс Требухов

В Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії, який воював у Силах оборони, повідомляє Yle.

Інформацію підтвердила Асоціація учасників бойових дій Фінляндії. Боєць загинув в середині липня на північ від Донецька.

Фінська влада проінформована про цей випадок. Рідних бійця уже сповістили.

Керівник консульського відділу Міністерства закордонних справ, повідомив цьогоріч у лютому, що на фронті воює близько 20–30 фінів.

  • Днями з'явилася інформація, що на війні в Україні міг загинути доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, якого офіційно вважають зниклим безвісти.
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