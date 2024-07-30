Харків компенсує 70% витрат на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів (ілюстративне фото)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, як місто допомагатиме мешканцям готуватись до майбутньої зими.

“Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів”, - написав Терехов.

Відповідне рішення на сесії ухвалили депутати на підтримку муніципальної програми.

Терехов наголосив, що важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, а для цього вони мають забезпечити себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання.