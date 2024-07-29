У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Під час пожежі вогнеборці врятували двох людей, ще десятьох евакуювали.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Займання сталося 29 липня близько 5-ї ранку у 5-поверховій будівлі гуртожитку – горіла кімната на 4-му поверсі.

"Через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуйовувати сходами 10 мешканців гуртожитку. Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано двох осіб", – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС