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У Херсонській області учора Росія поранила 11 людей. Била по будинках і Пункту незламності

Пошкоджені багатоповерхівки і приватні оселі. 

У Херсонській області учора Росія поранила 11 людей. Била по будинках і Пункту незламності
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області минулої доби Росія поранили 11 людей, зокрема трьох дітей.

Ворог бив по Золотій Балці, Приозерному, Комишанах, Садовому, Тягинці, Одрадокам'янці, Антонівці, Михайлівці, Микільському, Велетенському, Хрещенівці, Широкій Балці, Новій Кубані, Львовому, Новотягинці, Інженерному, Придніпровському, Бериславу, Брускинському, Новобериславу та Херсону. Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 58 приватних будинків.Також пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт", – повідомив він. 

Окрім того, уночі під час російської атаки "шахедами" Сили оборони збили над областю один дрон. 

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