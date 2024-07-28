Рух "Атеш": У Росії закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів

Наприклад, у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти є така кількість вакантних посад, ніби це новостворений підрозділ.

У військово-морському флоті Росії закінчився офіцерський і сержантський склад.

Про це повідомив партизанських рух "Атеш".

На основі аналізу документів, які потрапили до членів руху опору, стало відомо, що, наприклад, у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти є така кількість вакантних посад, ніби це новостворений підрозділ.

"У країни-агресора не залишилося ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів та командирів відділень та взводів у всіх напрямках. Це стосується і мінометної батареї та відділення FPV-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень", - повідомив "Атеш".

Рух опору зазначив, що 70% вакантних посад — це заступники командирів та командири, без яких "жодна армія навіть просто не може функціонувати, не те що перемагати".