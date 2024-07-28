У Херсонській громаді збільшилася кількість поранених через ворожі обстріли

Увечері 28 липня стало відомо про 11 поранених жителів Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомив керівника МВА Роман Мрочко.
За його словами, серед потерпілих - троє дітей.
"Двоє дорослих та двоє дітей ушпиталені. Шестеро дорослих і одна дитина далі лікуватимуться амбулаторно", - додав очільник адміністрації.
- 28 липня російська армія атакувала з дрона двох мирних жителів Херсона.
- Вранці того ж дня у Кінційці постраждав один цивільний.
- Також ворог обстріляв Антонівку, де теж постраждав мирний житель.