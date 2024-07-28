У Херсонській громаді збільшилася кількість поранених через ворожі обстріли

"Двоє дорослих та двоє дітей ушпиталені. Шестеро дорослих і одна дитина далі лікуватимуться амбулаторно", - додав очільник адміністрації.

За його словами, серед потерпілих - троє дітей.

Про це повідомив керівника МВА Роман Мрочко.

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