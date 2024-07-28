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Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, — ОВА

У 76-річного чоловіка численні травми.

Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, — ОВА
Фото: Wikimapia

Російська армія вранці 28 липня завдала чергового удару по Кіндійці. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу Кіндійки постраждав місцевий житель, який знаходився на вулиці. 

У 76-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення голови, передпліччя та ноги. Його госпіталізували.

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