Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, — ОВА

Російська армія вранці 28 липня завдала чергового удару по Кіндійці.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу Кіндійки постраждав місцевий житель, який знаходився на вулиці.
У 76-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення голови, передпліччя та ноги. Його госпіталізували.
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